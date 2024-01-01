تراند اليوم : بالفيديو: الأمير تركي الفيصل يكشف موقف السعودية بشأن المساعي الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف مدير الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير "تركي الفيصل"، أن دعم المملكة للقضية الفلسطينية لن يتبدل سواء في عام 2023 أو في عام 2024 .

وأوضح الفيصل خلال حلوله ضيفًا عبر برنامج "المملكة في 2023" المذاع على قناة الاخبارية، أن موقف القيادة السعودية ثابتٌ وراسخٌ تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الحل يتمحور حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الفيصل إلى أن هناك محاولات أمريكية لإقناع ‏المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات بينها وبين "إسرائيل"، مؤكدًا في الوقت نفسه، ثبات الموقف السعودي التاريخي، إزاء إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وهذا الموقف لم يتبدل سواء في عام 2023 أو 2024 .