تمكين معلمات ينبع لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أمس، مبادرة «تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم»، التي تستهدف المعلمات والمشرفات التربويات بمدارس المحافظة. وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي، أن المبادرة التي تُنفذ على مدى 5 أسابيع عبر منصة البثّ المرئي - عن بعد - تهدف إلى تمكين المتدربات من إدراك الآثار المترتبة على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والمقارنة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واختيار الأنسب منها، ودعم المحتوى التعليمي خلال توظيف مواقع الذكاء الاصطناعي في تصميم المواد التعليمية، وإدارة العملية التعليمية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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