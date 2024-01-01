«عينك عليهم» حملة لتوعية الأسر بحماية البيانات الشخصية لأطفالها

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وشددت «سدايا» على أهمية توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع الكترونية مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر الكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهة من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعا لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.
وحذرت من مشاركة الأطفال بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة مثل: الاسم أو موقع المنزل أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز وإبلاغ الوالدين فورا، والانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما.
وتأتي الحملة ضمن جهود «سدايا» في المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم وحماية حقوقهم فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بأي وسيلة كانت، واحترام الحقوق الأساسية للأطفال وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها واتفاقيات حقوق الطفل لحمايتهم من الآثار السلبية المترتبة على معالجة بياناتهم بطريقة غير نظامية.
أهداف الحملة
- توعية الأسر حول كيفية حماية البيانات الشخصية لأطفالها
- منع استغلال الصغار بأي شكل من الأشكال
- نشر الوعي لدى الأطفال حول كيفية الحفاظ على بياناتهم الشخصية.
- تعريف الأطفال بالطرق السليمة عند تعاملهم مع بياناتهم الشخصية.
- الأمور توعية أولياء
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