«عينك عليهم» حملة لتوعية الأسر بحماية البيانات الشخصية لأطفالها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال تحت شعار «عينك عليهم»؛ وذلك استكمالا لجهودها في التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

وشددت «سدايا» على أهمية توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع الكترونية مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر الكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهة من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعا لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.

وحذرت من مشاركة الأطفال بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة مثل: الاسم أو موقع المنزل أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز وإبلاغ الوالدين فورا، والانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما.

وتأتي الحملة ضمن جهود «سدايا» في المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم وحماية حقوقهم فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بأي وسيلة كانت، واحترام الحقوق الأساسية للأطفال وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها واتفاقيات حقوق الطفل لحمايتهم من الآثار السلبية المترتبة على معالجة بياناتهم بطريقة غير نظامية.

أهداف الحملة