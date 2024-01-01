شكرا لقرائتكم خبر 1500 طالب يشاركون في ساعة برمجة بواحة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت واحة الملك سلمان للعلوم مشاركتها في الفعالية العالمية «ساعة برمجة» أمس، التي نظمتها بالتعاون مع إدارة تعليم منطقة الرياض وشركة مايكروسوفت العربية، حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار لدى طلاب وطالبات التعليم العام.

وانطلقت الفعالية في الواحة 10 ديسمبر واستمرت حتى نهاية العام، حيث شارك فيها 1500 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراحل التعليمية.

وتنظم الواحة هذه الفعالية ضمن برامجها لتعزيز الشغف العلمي لدى الطلاب، وتحفيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)؛ بهدف دعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية قاعدة الاقتصاد المعرفي.