شكرا لقرائتكم خبر 1500 طالب يشاركون في ساعة برمجة بواحة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلقت الفعالية في الواحة 10 ديسمبر واستمرت حتى نهاية العام، حيث شارك فيها 1500 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراحل التعليمية.
وتنظم الواحة هذه الفعالية ضمن برامجها لتعزيز الشغف العلمي لدى الطلاب، وتحفيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)؛ بهدف دعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية قاعدة الاقتصاد المعرفي.
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