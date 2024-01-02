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مبادرة «تحدي الجامعات للمشي» في أم القرى

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة أم القرى أمس مبادرة «تحدي الجامعات للمشي» بالتعاون مع وزارة ، ووزارة الصحة، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المجتمع الجامعي على ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة العامة لديهم، لافتا إلى أن الجامعة تعكف على إطلاق برامج نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية، وتعزيز المشي، ونشر ثقافتها، علاوة على توفير بيئة داعمة للأنشطة بمختلف أنواعها؛ سعيا لزيادة معدلات ممارسي الرياضة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد أهمية تفعيل المبادرات الرياضية بين أفراد المجتمع ولا سيما الجامعات؛ كونها مؤسسات تعليمية تسعى باستمرار لخدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع القطاعات المختلفة؛ مشيرا إلى أن فعاليات المبادرة مستمرة على مدار 4 أسابيع؛ بواقع جولة واحدة في الأسبوع؛ ويتم خلالها حساب خطوات المشاركين، وتخصيص جوائز للفائزين بأعلى عدد في خطوات المشي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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