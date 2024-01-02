شكرا لقرائتكم خبر مبادرة «تحدي الجامعات للمشي» في أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زائد الطويرقي، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز المجتمع الجامعي على ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة العامة لديهم، لافتا إلى أن الجامعة تعكف على إطلاق برامج نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية، وتعزيز رياضة المشي، ونشر ثقافتها، علاوة على توفير بيئة داعمة للأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها؛ سعيا لزيادة معدلات ممارسي الرياضة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد أهمية تفعيل المبادرات الرياضية بين أفراد المجتمع ولا سيما الجامعات؛ كونها مؤسسات تعليمية تسعى باستمرار لخدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع القطاعات المختلفة؛ مشيرا إلى أن فعاليات المبادرة مستمرة على مدار 4 أسابيع؛ بواقع جولة واحدة في الأسبوع؛ ويتم خلالها حساب خطوات المشاركين، وتخصيص جوائز للفائزين بأعلى عدد في خطوات المشي.
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