تراند اليوم : بالغناء والحفلات والسهرات .. شاهد كيف استقبلت مصر بدء العام الميلادى الجديد 2024

صحيفة الخليج 365 : نشرت قناة الإخبارية، عبر صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، تقريرا عن الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة القاهرة المصرية، في يوم رأس السنة الجديدة 2024.

وأبان التقرير، أن القاهرة شهدت عدد من الحفلات الغنائية التي قدمها نجوم الغناء منهم مصطفى كامل و "بوسي" ووائل جسار، وذلك احتفالا واستقبالا ببدء عام ميلادي جديد.

وأوضح التقرير، أن معظم الحفلات أقيمت في الفنادق والمسارح والسهرات في مراكز التسوق التجارية، التي شهدت حضور جماهيري كبير.

وذكر التقرير أن معظم الفنانين قاموا بغناء أشهر الأغاني، وسط حضور كبير من الأسر المصرية والعربية.

وأضاف أن الفنان إيهاب توفيق، تخطى الرقم القياسي ليحيي 5 حفلات متفرقة بالقاهرة، وحملت جميعها لافتات كاملة العدد.