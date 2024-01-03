تراند اليوم : أول تعليق من حزب الله وإيران على اغتيال ⁧‫"العاروري"‬⁩ القيادي في حركة ⁧حماس‬⁩ في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في بيروت‬⁩

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إن اغتيال صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت تطور خطير في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا أن الاغتيال لن يمر دون عقاب.

حزب الله

وأضاف حزب الله أن اغتيال العاروري هو استكمال لاغتيال رضي موسوي في جبهة أخرى.

وتابع، اغتيال العاروري اعتداء خطير على لبنان وسيادته ومقاومته.

إيران

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال إسرائيل، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم".

كما ندد كنعاني بانتهاك "إسرائيل العدواني" سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما ذكر مصدران أمنيان لبنانيان وحركة حماس.