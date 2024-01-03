تراند اليوم : رفض مالكها البيع مقابل 30 مليون ريال حبا فيها.. شاهد: الناقة "خزامة" المحنطة  في معرض مطايا 

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يظهر فيه الناقة "خزامة" المحنطة في معرض مطايا بمهرجان الملك عبد العزيز.

وتعد الناقة "خزامة" من أندر السلالات، وفازت بالكثير من الجوائز باعتبارها الناقة الأجمل، إذ حصلت على المركز الأول في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز بأم رقيبة لأعوام عديدة.

كما حصلت على المركز الأول في مزايين الملك عبد العزيز بالصياهد.

وتعد "خزامة" أغلى ناقة في المملكة وأعلى قيمة سوقية في الأبل، وذلك نظرًا للعروض التي تلقاها مالكها ووصلت إلى 30 مليون ريال، ولكنه رفض بيعها حبًا فيها.

وتوفيت الناقة "خزامة" في عام 2018، ورغب نادي الإبل تحنيطها لعرضها أمام الجماهير، وحتى وقتنا الحالي حصلت الناقة على شعبية وحضور جماهير كبير.