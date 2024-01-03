شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعرب عن تعازيها لليابان في ضحايا الزلزال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية، لليابان وشعبها، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مسفرا عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبّرت الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم.

وكان مسؤولون أعلنوا اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان يوم الاثنين، بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر.