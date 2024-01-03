تراند اليوم : الوزير الإسرائيلي بن غفير يهاجم واشنطن: لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي

صحيفة الخليج 365: هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إدانة وزارة الخارجية الأميركية لتصريحاته، التي دعا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

نجمة على العلم الأمريكي

وقال بن غفير: "إنني أقدر بشدة الولايات المتحدة، لكن مع كل الاحترام الواجب فإن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي".

وأضاف أن "هجرة مئات آلاف الأشخاص من غزة ستسمح لسكان محيط غزة بالعودة إلى ديارهم. الولايات المتحدة هي صديقتنا الطيبة، لكن قبل كل شيء سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل".

تحريض غير مسؤول

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قال في بيان، إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وأضاف أن هذه التصريحات "تحريضية وغير مسؤولة". وشدد المتحدث الأميركي على أن واشنطن تعتبر "غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".