تراحم نجران توقع اتفاقية مع إشراقة

وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فرع منطقة نجران «تراحم»، الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع جمعية إشراقة بنجران في مسار الرعاية الأساسية «غذاء» بمقر اللجنة.

ووقع الاتفاقية من قبل لجنة السجناء بنجران رئيسها، عبدالله بن صالح الصقري، ومن قبل جمعية إشراقة المدير التنفيذي، ظافر بن ضيف الله القرني، بحضور المدير التنفيذي للجنة، مهدي الكستبان.

وأوضح رئيس اللجنة، عبدالله الصقري، أن توقيع مثل هذه الشراكات المجتمعية مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية يسهم بشكل كبير في تقديم العديد من الخدمات لمستفيدي اللجنة في جميع مسارات تراحم الرئيسية، والتي تشمل الرعاية الأساسية والعناية الأسرية، وتنمية القدرات.