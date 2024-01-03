ووقع الاتفاقية من قبل لجنة السجناء بنجران رئيسها، عبدالله بن صالح الصقري، ومن قبل جمعية إشراقة المدير التنفيذي، ظافر بن ضيف الله القرني، بحضور المدير التنفيذي للجنة، مهدي الكستبان.
وأوضح رئيس اللجنة، عبدالله الصقري، أن توقيع مثل هذه الشراكات المجتمعية مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية يسهم بشكل كبير في تقديم العديد من الخدمات لمستفيدي اللجنة في جميع مسارات تراحم الرئيسية، والتي تشمل الرعاية الأساسية والعناية الأسرية، وتنمية القدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر تراحم نجران توقع اتفاقية مع إشراقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.