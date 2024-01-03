مسؤول في الصحة يكشف عن لقاح قادم للوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي لهذه الفئة العمرية

كشف استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة العربية السعودية ستصبح خامس دولة في العالم توفر لقاحًا ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وقال عسيري، في تغريدة على حسابه على منصة “تويتر”، إن المملكة ستتبع ذلك بإدخال لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول 6 أشهر من العمر.

وأضاف أن لقاح كبار السن قد تمت الموافقة عليه بالفعل في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

وأشار عسيري إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيسي في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن.

وأعرب عسيري عن أمله في أن يحدث اللقاح فارقًا كبيرًا في الحد من العبء المرضي الناجم عن هذا الفيروس.