تراند اليوم : شاهد.. فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات.. والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو استعرض خلاله عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وذكر الأمن العام أنه تم القبض في الشرقية على شخص نشر عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى مرئياً يتضمن تعذيب كائن حي "قطة" بإشعال النار فيها، كما تم القبض على مواطن قام بترويج 16 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً داخل مركبته في جازان.

وتابع، تمّ القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض قام بسرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 2.4 مليون ريال وتقديم بلاغ كاذب بتعرُّضه للسرقة من مجهولين، وفي جدة، تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج 3421 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.