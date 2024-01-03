تراند اليوم : الشركة الكيميائية السعودية تعلن وفاة وإصابة 6 أشخاص في مصنع بالرياض وتكشف عن حجم الأضرار الناتجة عن الحادث

صحيفة الخليج 365: أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن وقوع حادث في إحدى المفاعلات التابعة لأحد خطوط إنتاج أحد مصانع شركاتها التابعة "الشركة الكيميائية السعودية المحدودة" في عطشانه بمنطقة الرياض في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه حسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإن الأثر المالي المتوقع في تكلفة الإصلاحات تقدر بمبلغ 10 ملايين ريال.

وأضافت أنها أخطرت الجهات ذات العلاقة، وجارٍ العمل على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.