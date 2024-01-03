تراند اليوم : كيف أصبح مليونير وأنا مطفر؟ .. شاهد: أصغر رجل أعمال سعودي يجيب

صحيفة الخليج 365: رد أصغر رجل أعمال سعودي محمود بن محمد فجال على سؤال أحد الأشخاص حول كيفية أن تصبح ميليونير وأنت "مطفر" .

وقال رجل الأعمال في فيديو نشره المختص طارق الحبيب في سنابه: أحد الأشخاص سألني لو أنا مطفر وأبي أصير مليونير كيف؟ وجوابي أنك لا تخلي همك الفلوس، الفلوس مثل البرج مكونة من 40 أو 50 طابق كيف تصل للطابق والـ 50 وأنت ما بنيت الطابق الأول والثاني والثالث.

وتابع: هذه الطوابق هي المهارات فيجب أن تبني مهارات مثل الإلقاء وتكوين العلاقات والاستماع وأتمنى التوفيق لكم جميعا.