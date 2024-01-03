تراند اليوم : أول تعليق من الموساد الإسرائيلي على مقتل نائب رئيس حركة حماس «صالح العاروري»

صحيفة الخليج 365 : علق رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، دافيد بارنيا، اليوم الأربعاء، على اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في بيروت أمس الثلاثاء.

وقال رئيس الموساد: "كل أم عربية ستعرف أنه لو كان ابنها مشاركا في مجزرة 7 أكتوبر فإنه سيقتل"، بحسب CNN.

وأضاف: "حتى اليوم نحن في خضم حرب مع حركة حماس، أيدينا ستمسك بهم في أي مكان سيكونون فيه".

الجدير بالذكر أنه تم اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، أمس الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية.