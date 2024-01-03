شكرا لقرائتكم خبر عن ترك الأقدام مبللة يهددك بأمراض خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد ترك الأقدام مبللة وعدم تجفيفها بعد الغسل، من العادات الشائعة التى يفعلها الكثير من الأشخاص .. فما تأثيره على الصحة والجسم؟

وفقا لما جاء في موقع الجازيت.. تتسبب الاقدام المبللة في انخفاض درجة حرارة الجسم وهو ما يؤدي إلى ضعف المناعة وجعل الانسان عرضة للإصابة بأمراض عديدة.

ويمكن أن يؤدي ترك الأقدام مبللة لفترة طويلة إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قالت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إن ترك الأقدام مبللة وحده لا يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة في القلب ولكن السبب الرئيسي للمرض هو عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وترجع خطورة ترك الأقدام مبللة عند انخفاض حرارة الجسم، يحدث ضعف في المناعة ما يسمح بدخول مسببات المرض إلى الجسم ونتيجة لذلك مثلا، يمكن أن يتطور التهاب الشغاف المعدي (البطانة الداخلية للقلب) مع ترسب الكائنات الحية الدقيقة على صمامات القلب

يمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب الفيروسي أو اعتلال عضلة القلب ويتسبب العامل الفيروسي الذي يخترق الجسم، في تلف خلايا عضلة القلب ويحدث تفاعل التهابي موضعي وللاسف تبدأ حينها هجمات المناعة الذاتية، وأن ترك الأقدام مبللة وعدم علاج الشقوق في الجلد يحدث بسبب نقاط دخول للعدوى الفطرية والتي يمكن أن تسبب التهاب القلب كما يمكن أن يؤدي تبريد الساقين وتشنج الأوعية الدموية إلى تفاقم مسار القصور الشرياني أو الوريدي المزمن في الساقين وإثارة متلازمة الوذمة.

ولتجنب مثل هذه المضاعفات في الجسم، يجب عدم ترك الأقدام مبللة والحفاظ على دفئها.