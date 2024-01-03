شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون حرقة المعدة علامة على وجود مرض خطير؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعرف حرقة المعدة، أو عسر الهضم الحمضي، بأنها إحساس بالحرقان وسط الصدر أو أعلى وسط البطن، وهي حالة مزعجة لدرجة أنها قد تعطل سير الحياة اليومية.

حرقة المعدة حالة غير مرغوب فيها

ورغم أن الحالة قد تكون ناتجة عن ارتجاع حمض المـعدة، إلا أن الأمر قد يصبـح أكثر جدية، حيث تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض قاتل يصعب معرفته واكتـشاف حالته.

وفي حين أن نوبات حرقة المعدة لا تـثير القلق عادة، إلا أنه لا ينبغي تـجاهلها إذا كانت متكـررة، فهي ليست قابلة للعلاج فحسب، بل يمكن أن تقـينا من العواقب التي لاتحمد عقـباها.

ووجدت دراسة أجريت على نصف مليـون شخص بالغ أن الذين يعانون من حـرقة المعدة أكـثر عرضة للإصابة بسرطان المريء أو الحنجرة في حياتهـم بأكثر من مرحلة ضعيفة.

وقال الباحثون إن نحو 17% من هذه السـرطانات لدى الأشـخاص الذين تتـراوح أعمارهـم بين 50 و70 قد تكون مرتبطة بالارتجاع الحمضي المزعج.

ولوحظ ارتفاع المخاطر بين الناس بغض النظر عن جنسهم، سواء كانوا يدخنون أو يشـربون الخمر، وعوامل الخطر الأخرى لبعـض أنواع الـسرطان القاتلة.

وحرقة المعدة ليسـت فقط سـببا مممكناً للسرطان، ولكنها أيضا من الأعراض الرئيسـية لسرطان المريء.

ويمكن أن تُخفي المرض لأن أولـئك الـذين اعتادوا على العيش مع حرقة المعـدة قد لا يفكرون بأنها قد تكون عارضا لحالة صحية أخرى أكثر خطورة.

أعراض خطرة انتبه لها

المريء عبارة عن أنبوب مجوف ينـقل الطعـام والسائل من الفم إلى المـعدة. وتقـول هـيئة الخدمات الصحية الوطنية “إن أتش إس” إن الأعراض الرئيـسية لسرطان المريء يصعب للـغاية اكتشـافها. وهي شـائعة جدا في الحياة اليومية، لكننا قد نتجاهـلها، خاصة إذا كنا معتادين على ارتداد الحمـض.

وحذرت الهيئة: “من المهم إجراء الفحص من قبل طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي”.

– حرقة من الـمعدة

– مشاكل في البـلع

– الشعور بالـمرض

– عسر الهـضم

– التجشؤ بشكل متكرر

وتشمل القائمة الموسعة من الأعراض المحتملة:

– سعال أجش لا يتحسن

– فقدان الشهية أو فقدان الوزن

– الشعور بالتعب

– ألم في الصدر

ويشار إلى أنّ حمض المعدة يدير التسرب إلى المريء حيث يسبب تهيجا ممقتاً، ويمكن أن يصيب أي شخص ولكن من المرجح أن يتم تشخيصه عند الأشخاص المصابين بالسمنة أو الحوامل أو المدخنين أو الذين يتناولون أدوية معينة. ومنه ينصح العلماء بالابتعاد عن التدخين بأنواعه.