شكرا لقرائتكم خبر 48 بحثا علميا في الأمراض النادرة عند الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال، الذي سينعقد خلال الفترة من 18 - 20 يناير بجدة على مدى ثلاثة أيام، 48 ورقة عمل وبحثا علميا مقدما من نخبة من الأطباء والأساتذة المتحدثين في المؤتمر .

وسيناقش المؤتمر أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال.

وسيحفل البرنامج العلمي للمؤتمر، بإقامة 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال على مدى اليومين الأول والثاني للمؤتمر، يقدمها مجموعة من أمهر الأطباء المتخصصين من المملكة المتحدة «بريطانيا» ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن داخل المملكة، حيث سيكون لهذه الندوات أثر علمي كبير على الحضور والمشاركين في المؤتمر.

كما سيعقد المؤتمر ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم العاملين في مجال التثقيف الصحي لمرضى داء السكري، بهدف اطلاعهم على أمثل الطرق في كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم، مما سيسهم في تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم والتعايش مع المرض، وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري التي قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف للمريض أو وفاته.

مناقشات ورش العمل: