فريق طبي سعودي ينجح في زراعة قوقعة الكترونية للأذن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق طبي بمركز الملك عبدالله التخصصي للأذن في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في إجراء زراعة قوقعة الكترونية تحت التخدير الموضعي باستخدام جهاز Cochlear Nucleaus SmartNav للمرة الأولى في المنطقة، بقيادة استشارية أنف وأذن وحنجرة الدكتورة أسماء الأحمدي.

وأوضحت الأحمدي أن العملية أجريت بطريقة مختلفة ليحصل الزارع على أفضل النتائج من الجهاز الجديد، كون القياسات مع جهاز SmartNav تتم أثناء إدخال الأقطاب داخل القوقعة بعكس الأجهزة السابقة التي تجمع النتائج بعد الانتهاء من إدخال الزرعة الالكترونية، مضيفة أن الجهاز أحدث نقلة نوعية بالخصائص الجديدة والمتميزة من خلال إمكانية قياس سرعة إدخال الأقطاب للحفاظ على البقايا السمعية للمريض مع تحديد المكان الصحيح داخل القوقعة، مما يقلل الحاجة إلى استخدام الأشعة السينية أثناء العملية.

وأشارت إلى أن العملية أجريت تحت التخدير الموضعي، حيث تم إغلاق خاصية تحفيز العصب قبل جمع القياسات لحماية المريض من الأصوات العالية التي قد يسمعها، فخاصية تحفيز العصب تستخدم في حال كانت العملية تحت التخدير الكامل، مؤكدة أن الجهاز سيمنح الجراحين الفرصة لزيادة دقة النتائج لعمليات زراعة لقوقعة الالكترونية والحفاظ على البقايا السمعية للزارعين.