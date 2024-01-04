شكرا لقرائتكم خبر فنون العالم التقليدية تجتمع في جدارية بمطار الملك خالد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مطارات الرياض والمعهد الملكي للفنون التقليدية جدارية «تراثنا هويتنا» في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس، مبرزة في مضامينها لبنات الحضارات المتنوعة، ويتجسد في كل لبنة فيها أصالة الحضارات، وفنيتها وتفردها، 401 لبنة صنعها زوار الوفد المشارك من لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في دورتها الـ45 التي أقيمت في العاصمة الرياض خلال سبتمبر 2023.

ويدعم هذا العمل الفني حضور التراث الثقافي في المناسبات والمبادرات إيمانا بتأثير الفنون التقليدية على المستويات كافة ووفقا لمتطلبات العصر وحداثته، وتعميقا للهوية الوطنية التي تنقلها الفنون التقليدية والترويج لها على المستوى المحلي والعالمي وما تمثله من عكس لصورة الحضارة الخالدة وجمالها.

وجمعت الجدارية فنون 25 دولة لتحمل في تفاصيلها عناوين عريضة للترابط، والالتحام وقوة التمسك بالموروث وبالحضارة، وتكمن أهمية عرض هذه الجدارية داخل المطار لترافق أعين الزوار والمسافرين للداخل والخارج، وليتأمل المسافر اجتماع نخبة من فنون العالم التقليدية على واجهة واحدة.

وتبنت مطارات الرياض سياسة الوصول الأمثل من خلال مطار الملك خالد الدولي لعكس هذا اللون الفني لتستهدف المسافرين من وإلى الرياض وتعكس من خلال هذا التعاون المشترك ثقافة المجتمع وتراثه.

عن الجدارية:

تتزين بفنون تقليدية سعودية أبرزها: