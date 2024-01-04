فنون العالم التقليدية تجتمع في جدارية بمطار الملك خالد الدولي

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ويدعم هذا العمل الفني حضور التراث الثقافي في المناسبات والمبادرات إيمانا بتأثير الفنون التقليدية على المستويات كافة ووفقا لمتطلبات العصر وحداثته، وتعميقا للهوية الوطنية التي تنقلها الفنون التقليدية والترويج لها على المستوى المحلي والعالمي وما تمثله من عكس لصورة الحضارة الخالدة وجمالها.
وجمعت الجدارية فنون 25 دولة لتحمل في تفاصيلها عناوين عريضة للترابط، والالتحام وقوة التمسك بالموروث وبالحضارة، وتكمن أهمية عرض هذه الجدارية داخل المطار لترافق أعين الزوار والمسافرين للداخل والخارج، وليتأمل المسافر اجتماع نخبة من فنون العالم التقليدية على واجهة واحدة.
وتبنت مطارات الرياض سياسة الوصول الأمثل من خلال مطار الملك خالد الدولي لعكس هذا اللون الفني لتستهدف المسافرين من وإلى الرياض وتعكس من خلال هذا التعاون المشترك ثقافة المجتمع وتراثه.
عن الجدارية:
تتزين بفنون تقليدية سعودية أبرزها:
- فن السدو الذي يتميز بعمقه الفني وروحه الوطنية الطاغية.
- لبنة صناعة الورد الطائفي.
- لبنة البشت الحساوي.
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