سجلت الحالات المنقولة عن طريق النقل غير الإسعافي نموا في عام 2022، إذ بلغ إجمالي حالات الوفيات التي تم نقلها 326 بـ54%، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 282 حالة بـ 46%. في وقت بلغ إجمالي مراكز النقل غير الإسعافي 78 مركزا، وسيطرت المدينة المنورة على أكثر الحالات المنقولة عن طريق النقل غير الإسعافي بـ31%.

حوادث مرورية

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر لعام 2022، أن الهيئة تولت نقل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز، على الطرق الطويلة والسريعة، بدلا عن الأمن العام منذ 2017، واستحداث المراكز غير الإسعافية ونقل الوفيات، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من مراكز النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات، حيث بلغ إجمالي المراكز 12 مركزا بـ15%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 11 مركزا بـ14%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 10 مراكز بـ13%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 8 مراكز بـ10%، وتبوك خامسا، بإجمالي 7 مراكز بـ9%.

31% المدينة

سيطرت المدينة المنورة على أكثر حالات الوفيات المنقولة عن طريق النقل غير الإسعافي، حيث بلغ إجمالي الحالات المنقولة 101 حالة بـ31%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 94 حالة بـ29%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 79 حالة بـ24%، وجازان رابعا، بإجمالي 27 حالة بـ8%، والشرقية خامسا بإجمالي 8 حالات بـ2%، وحصدت 4 مناطق صفر حالات منقولة عن طريق النقل غير الإسعافي ممثلة في نجران والباحة والجوف وتبوك، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ0.61%، وحائل ثالثا بـ1.22%، والرياض رابعا بـ1.53%، والقصيم خامسا بـ2%.

نقل إسعافي

%54 نقل غير إسعافي للوفيات

78 مركز نقل غير إسعافي

326 حالة منقولة

%31 من نقل الحالات في المدينة المنورة

أكثر مراكز النقل

الرياض: 15%

الشرقية: 14%

مكة: 13%

المدينة: 10%

تبوك: 9%

أكثر وفيات منقولة

المدينة المنورة: 31%

عسير: 29%

مكة: 24%

جازان: 8%

الشرقية: 2%