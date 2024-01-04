تراند اليوم : الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (63) وظيفة متنوعة (تشمل 27 وظيفة لاتتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

- وظائف إدارية

- وظائف مساعدين

- وظائف مراقبين

- وظائف فنية

- وظائف هندسية

- وظائف صحية

- وظائف طبية

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- الدمام

- الأحساء

- الطائف

- ينبع

- حائل

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا