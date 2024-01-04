الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقتا الشرقية والرياض انخفاضًا في درجات الحرارة، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة.

وفي المقابل، يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مناطق القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. وسيكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. وستكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.