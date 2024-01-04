شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وهيئة التخصصات الصحية تتعاونان في مجالات التعليم والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية مذكرة تفاهم في مقر برنامج تشغيل المدن الطبية بمنطقة الرياض.

جاء ذلك بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان.

تعاون في التعليم والتدريب

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب في برامج الدراسات الصحية المهنية العليا (الدبلومات، الاختصاص الرئيسي، الاختصاص العام)، والبرامج الأكاديمية الصحية، وبرامج القيادة للقطاع الصحي، والتعاون المشترك في مجال البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف والتطوير المهني المستمر، للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية السعودية 2030.

وقّع مذكرة التعاون من جانب الخدمات الطبية، الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية المهندس ياسر بن غازي العوفي، ومن جانب هيئة التخصصات الصحية، الرئيس التنفيذي للتطوير والتميز المؤسسي المهندس محمد بن ناصر الثنيان.