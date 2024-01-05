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إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على محافظات مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً - إنذار أحمر - من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويصحب الأمطار،رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل تأثيراتها محافظات العرضيات، وأضم، وميسان.

أمطار مكة المكرمة

بيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة تشمل العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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