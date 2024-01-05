تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يكشف عن خطأ شائع بعد عملية التكميم يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل العمى وفقدان السمع

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور إبراهيم العنزي مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية، خطورة نقص الفيتامينات في الجسم بعد عملية التكميم.

نقص الفيتامينات

وقال خلال لقاء مع قناة "الإخبارية": " عندما يجري المريض عملية تكميم المعدة ويقلل الطعام قد يعاني من نقص الفيتامينات"، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالبرنامج العلاجي وتناول فيتامينات مكملة والمتابعة مع أخصائي التغذية وتنويع الغذاء للحصول على جسم سليم.

العمى وفقدان السمع

وأوضح أن نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل العمى وفقدان السمع ، وفقدان الحركة، مضيفا أنه يتم علاج المرضى بإعطائهم فيتامين "ب" لأنه يغذي الأعصاب، ونسبة النجاح تعتمد على سرعة التوجه إلى المستشفى وطلب العلاج أما في حال التأخر قد لا يعالج المرض.