تراند اليوم : شاهد.. لقطة جوية حديثة تكشف عن تقدم الأعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع "‎ذا لاين"

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صحيفة الخليج 365: وثق حساب مشاريع السعودية، عبر منصة أكس، لقطات حديثة لأعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع ذا لاين الذي يمتد بطول 170 كم في نيوم.
وينفذ المشروع بمشاركة عشرات الشركات المحلية والعالمية والآلاف من المهندسين والعاملين.
وتتميز مدينة ذا لاين بخلوّها من الشوارع والسيارات وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ستمد المدينةَ بالكامل طاقةٌ متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعة محمية لن تُمس. وستُصمم وسائل التنقل والبنية التحتية لخدمة الإنسان وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية. وستبلغ مدينة "ذا لاين" 200م عرضاً، و170 كم طولاً، و500م ارتفاعاً فوق سطح البحر.