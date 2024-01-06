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تراند اليوم : بعد قطيعة دامت 20 عاما.. بالفيديو.. "النوفل " يروي قصة كيف أعادت فرقة الانقاذ العلاقة بين شقيقين فقد أحدهما في الصحراء لعدة أيام

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صحيفة الخليج 365: كشف "صالح النوفل " المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ ، عن كيفية تعامل الجمعية مع ذوي المفقودين ، وروى موقفا مؤثرا لمواطن فقد أخيه لمدة 4 أيام وفور العثور عليه تعانقا وتصالحا بعد قطيعة استمرت 20 عاما .

وقال : عندما يخرج ولدك أو أخوك في رحلة أو حتى داخل مدينة الرياض ويتأخر ساعتين و ثلاثة تبدأ تفقد أعصابك وتدخل في أرق ودوامة خاصة إذا أٌغلق جوالة ، فما بالك بأم أو أخ أو أب يخرج ولدهم في رحلة ويغيب عليهم باليومين والثلاثة .

مراعاة الجانب النفسي لذوي المفقودين

وتابع: في هذه الحالات بمجرد الاتصال علينا يكون واجب علينا إغاثتهم وطمأنتهم والتعامل مع الجانب النفسي لهم ، لهذا يوجد شخص متمكن له القدرة على التعاطي مع المتصل .

غرف عمليات للبحث عن المفقودين

وأضاف: الحمد لله لدينا غرفة عمليات مشتركة مع جمعيات التطوع والبحث الأخرى ، حتى يكون لدينا دعم أشخاص أكثر وقدرة على الوصول للمفقود بسرعة .

وواصل : لا تتخيل كمية المشاعر عند الأهل عند العثور على المتغيب ، والله يبكون بطريقة تجعلنا نبكي معهم .

قصة شقيقين تصالحا بعد قطيعة استمرت لـ 20 عاما

وروى النوفل قصة شخص تصالح مع أخيه الذي كان مفقودا لمدة 4 أو 5 أيام ، بعد قطيعة كانت بينهم استمرت لـ 20 عاما ، قائلا : مرة كان في شخص مفقود ومزعل أخوه فوق الـ 20 سنه ومقاطعه ، وعندما تم فقده في الصحراء لعدة ايام ، وكان معنا شقيقه عند العثور عليه تعانقا وبكيا ورجعت أخوتهم وصارت القطيعة اللي بينهم وكأنها لم تكن .

واستطرد: الجانب الجميل في هذا العمل وقت العثور على المفقود ورسم البسمة على وجوه ذويه .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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