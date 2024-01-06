شكرا لمتابعة خبر عن موقف لمؤثر أخ يبحث عن أخيه المفقود رغم قطيعة الرحم التي كانت بينهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى صالح النوفل، المدير التنفيذي لجمعية عون للإنقاذ، موقف مؤثر لأخ بحث عن أخيه المفقود رغم القطيعة التي استمرت بينهما لقرابة 20 عاما.

وقال “النوفل” إن هذا الرجل ظل يبحث معهم عن شقيقه المفقود لمدة 5 أيام، وعندما وجدوا احتضن بعضهما البعض .

وأكد أن مشاعر الفرحة غمرتهم عندما وجدوا المفقود، وعادت صلة الرحم بين الأخوين، مضيفا أن الشغف في عملهم هو لحظة العثور على المفقود وإبلاغ ذويه بذلك.