تراند اليوم : بالفيديو.. يزيد الراجحي يرد على سؤال متابع :" أنت وش وضعك من الإعراب .. وش تستفيد من الرالي؟"

صحيفة الخليج 365: رد سائق الراليات يزيد الراجحي، على أسئلة عدد من المتابعين خلال مقطع بث مباشر.

الفورمولا 1

وقال متابع:"أنا بالفورمولا 1 كيف أدخل معاكم بالرالي". ورد يزيد قائلا:" الفورمولا 1 في العالم كله ما في إلا 24 سائق، في تاريخ الفورمولا كلها ما دخل سائق عربي، يمكن تتخيل أنك في الفوزملا 1".

الرالي

ووجه متابع آخر سؤالا ليزيد جاء نصه :"أنت وش وضعك في الإعراب وش تستفيد من الرالي وش تبي توصل له"، وقال يزيد :"أنا وضعي في الرالي أستمتع، فزت أو ما فزت أستمتع في الرالي، ويوم ما أزعل أترك الرالي".

مساعد

وتلقى يزيد سؤالا آخر :"إذا حصل مشكلة بينك وبين مساعدك في سباق كيف تتصرف؟ وهل صارت أو سمعت عن مشكلة حصلت؟ ". وأجاب يزيد :" أنا ما أزعل من مساعدي، وأقول عادي بسيطة تصير تصير، وإذا غلط المساعد ووتر نفسه، أقول له أنت غلطت خلاص أسكت".

عروض مصانع

وردا على سؤال :" أنت ما جاتك عروض من مصانع سيارات؟ ". قال يزيد:" في تواصل ولكن دائما المصانع تتحسس من يزيد، لأن يزيد مو يكون على كيفه، وممكن أسوق مع مصنع في المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة لي".