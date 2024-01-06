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تراند اليوم : بالفيديو.. يزيد الراجحي يرد على سؤال متابع :" أنت وش وضعك من الإعراب .. وش تستفيد من الرالي؟"

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صحيفة الخليج 365: رد سائق الراليات يزيد الراجحي، على أسئلة عدد من المتابعين خلال مقطع بث مباشر.

الفورمولا 1

وقال متابع:"أنا بالفورمولا 1 كيف أدخل معاكم بالرالي". ورد يزيد قائلا:" الفورمولا 1 في العالم كله ما في إلا 24 سائق، في تاريخ الفورمولا كلها ما دخل سائق عربي، يمكن تتخيل أنك في الفوزملا 1".

الرالي

ووجه متابع آخر سؤالا ليزيد جاء نصه :"أنت وش وضعك في الإعراب وش تستفيد من الرالي وش تبي توصل له"، وقال يزيد :"أنا وضعي في الرالي أستمتع، فزت أو ما فزت أستمتع في الرالي، ويوم ما أزعل أترك الرالي".

مساعد

وتلقى يزيد سؤالا آخر :"إذا حصل مشكلة بينك وبين مساعدك في سباق كيف تتصرف؟ وهل صارت أو سمعت عن مشكلة حصلت؟ ". وأجاب يزيد :" أنا ما أزعل من مساعدي، وأقول عادي بسيطة تصير تصير، وإذا غلط المساعد ووتر نفسه، أقول له أنت غلطت خلاص أسكت".

عروض مصانع

وردا على سؤال :" أنت ما جاتك عروض من مصانع سيارات؟ ". قال يزيد:" في تواصل ولكن دائما المصانع تتحسس من يزيد، لأن يزيد مو يكون على كيفه، وممكن أسوق مع مصنع في المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة لي".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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