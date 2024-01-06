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احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم

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الرياض - محمد الوسيري - وجه مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور إبراهيم العنزي، تحذيرًا بشأن نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم، مؤكدًا أنه يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل العمى وفقدان السمع وفقدان الحركة.

متابعة مع أخصائي

وأكد خلال مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أنه من الضروري إعطاء فيتامينات مكملة ضمن البرنامج العلاجي، مع متابعة أخصائي التغذية.

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ولفت إلى أن من يعاني من نقص الفيتامينات يكون لديه مشكلة من العملية الأساسية، لافتًا إلى أن سرعة مراجعة المستشفى تؤدي في الغالب إلى إنقاذ الحالة وسرعة الرجوع إلى الوضع الطبيعي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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