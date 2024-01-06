تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف أفضل طريقة لتكبير الثدي.. ويوضح الفرق بين حشوات السليكون وحقن الدهون والماء والملح

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور أيمن حلمي أفضل طريقة لتكبير الثدي للمرأة، موضحا الفرق بين حشوات السليكون وحقن الدهون والماء والملح.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: " إذا كانت المرأة تريد حجم أكبر للثدي فالحل الوحيد هو حشوات السليكون بمختلف الأحجام والأشكال".

وتابع:"نستخدم تقنية حقن الدهون في الطبقة الموجودة تحت الجلد مباشرة، لتحسين نوع الجلد وليس للحصول على حجم أكبر".

وأضاف:"حشوات السليكون المفضلة هي التي تحتوي على السليكون الكامل وليس الماء والملح"، لافتا إلى أن مشكلة الماء والملح عندما تقف المرأة يفقد الحشو الشكل والبروز، ونظرا لأنه سيحدث ارتخاء في هذه الحشوات في المستقبل يضطر الطبيب لنفخها 20% أكثر من اللازم.