تراند اليوم : "محام" يروي قصة خلاف بين صاحب برج وشركة مقاولات بعد سحب العمال.. ويوضح ردة فعل المستثمر وإجراء قانوني يجهله الكثير

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي أحمد الجهيمي عن قصة خلاف بين مستثمر وشركة مقاولات بسبب عدم التزام المقاول المكلف من الشركة بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها.

مدة تنفيذ الأعمال

وقال الجهيمي خلال مقطع فيديو: أن " المستثمر لديه برج وتعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ أعمال الزجاج والألومنيوم والنوافذ بالبرج"، لافتا إلى أنه تم تحرير عقد بين الطرفين وتضمن الاتفاق مراعاة الجودة، ومدة التنفيذ 5 أشهر ووضع شرط جزائي في حال التأخير.

إشكالية بين المستثمر والمقاول

وأشار إلى حدوث إشكالية بين المستثمر والمقاول المباشر الذي تولى التنفيذ بسبب عدم التزامه بالوقت المحدد والجودة. لافتا إلى أن المقاول عندما طلب دفعة مالية رفض المستثمر دفع المبلغ فقام المقاول بسحب العمال وتوقفت أعمال الزجاج والألومنيوم.

دعوى قضائية وأضاف:" تعاقد المستثمر مع شركة أخرى لتنفيذ باقي الأعمال، ورفع دعوى قضائية ضد الشركة الأولى".

نقطة مهمة

وذكر المحامي أن هناك نقطة مهمة يجهلها الكثير، وهي التقدم بطلب مستعجل للمحكمة لإقامة دعوى مستعجلة لإثبات الحالة والمعاينة.

وأوضح أن الغرض من هذه الدعوى أن تكلف المحكمة هيئة للنظر في المشروع لحصر الأعمال التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها وفقا للعقد، وذلك لدعم القضية التي ستقام ضد الشركة حتى يكون الحكم بشكل دقيق وجيد استنادا على إثبات الحالة.