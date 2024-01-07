انت الان تتابع الاستقرار لن يدوم.. العقيل: طقس بارد بجميع المناطق وتوقعات بعودة الأمطار الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 6:43 صباحاً

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن استقرار الحالة الجوية لن يدوم، متوقعًا عودة هطول الأمطار على معظم المناطق الأسبوع المقبل. وأوضح "العقيل" أن أجواء المملكة يسيطر عليها مرتفع جوي يؤدي إلى حالة من الاستقرار المؤقت والهواء البارد على كافة مناطق المملكة، ويتكون الضباب في الصباح الباكر مع هدوء حركة الرياح وارتفاع نِسَب الرطوبة خاصة في المناطق التي قد تكون هطلت عليها الأمطار. ولفت إلى أن هذا الاستقرار لن يدوم، وستكون هناك عودة أخرى لتوقعات هطول الأمطار الأسبوع المقبل. وأضاف "العقيل" في مداخلة لقناة "الإخبارية" أن الطقس البارد يغلف جميع مناطق المملكة، بما فيها الرياض التي وصلت درجة الحرارة فيها إلى 13 مئوية، وأقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 5 مئوية في طريف، تليها رفحاء 7 درجات مئوية، و8 درجات في عرعر، ولم نسجل درجات حرارة تحت الصفر؛ لافتًا إلى أن فرص الأمطار تقل شمال وشرق ووسط المملكة، وتكثر على المرتفعات الغربية والجنوبية.

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