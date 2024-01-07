تراند اليوم : "أنور مالك" يكشف مفاجأة بشأن نتائج التحقيق في اغتيال "صالح العاروري" وتورط مسؤولين بحزب الله وحماس مع دوائر استخباراتية مقابل أموال طائلة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الشؤون الدولية، أنور مالك، أن التحقيقات التي أجريت بشأن اغتيال قيادي حماس صالح العاروري في لبنان تشير إلى تورط مسؤولين في حزب الله وحماس مع دوائر استخباراتية خارجية مقابل أموال طائلة.

خلية تجسس

وكتب عبر حسابه على منصة إكس، نقلا عن مصدر من لبنان بأن تحقيقات أمنية جارية حول خلية تجسس لصالح الموساد الاسرائيلي شملت أبناء رؤوس كبرى في حزبالة بعد اغتيال صالح العاروري وقيادات القساام وعناصر من الحماية التابعة للحزب.

اغتيال مدبر

وأضاف بأن المعلومات المتوفرة من مصادر قريبة من الجهات التي باشرت التحقيق تشير أن ما توفر لديها يؤكد أن عملية الاغتيال مدبرة على أعلى المستويات وتعاونت مع دوائر استخباراتية خارجية مقابل أموال طائلة.

فضائح كبرى

وتابع: ويشتبه المحققون في مخطط عمليات أخرى قد تطال مسؤولين آخرين في حماس وتعمل جهات نافذة في حزبالة على احتواء الملف والسيطرة عليه قبل أن يتحول إلى فضائح كبرى لمقربين جدا حتى من الأمين العام حسن نصرالله.