شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية.. فاكهة شائعة تحمي الدماغ وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اكتشفت دراسة جديدة قدرة فاكهة الفريز على التقليل من الالتهاب من الدماغ. والحد من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.



وقال فريق الدراسة، الذي قاده باحثون في جامعة راش بولاية إلينوي الأمريكية، إن البالغين من العمر 65 عامًا فما أكثر، ويتناولون الفراولة بشكل منتظم. لديهم نسبة أقل من بروتينات “تاو” في أدمغتهم، وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض مهنك مثل الزهايمر حال كانت هناك نسبة أكبر.

والفراولة من أهم مصادر مادة بيلانغونيدين، التي يعتقد أنها من مضادات الالتهابات. ويمكن العثور على هذه المادة أيضًا في التوت والفجل والفاصوليا والبرقوق.

ونشرت الدراسة في دورية “مرض الزهايمر”، وقال الباحثون فيها إنهم بحثوا في حالات 575 مريضًا. متوفى، بمتوسط أعمار يبلغ 91 عامًا، ولم يكن أحد منهم يعاني من الزهايمر.

واستمرت الدراسة لمدة 20 عامًا قبل وفاة المشاركين، حيث كانوا يدونون في استطلاع سنوي نظامهم الغذائي الذي يتبعونه. ولوحظ في النتائج أن المجموعات التي تناولت الفراولة .كانت لديها نسبة أقل من بروتينيات “تاو”.

وقالت الدكتورة جولي شنايدر، اختصاصية أمراض الأعصاب، التي قادت الدراسة إن هناك احتمالاً بأن الخصائص المضادة للالتهاب في هذه المادة قادرة على تقليل الالتهاب العصبي العام.وهو ما يؤدي إلى تقليل إنتاج السيتوكين. الذي هو عبارة عن بروتينات تنتجها الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى استجابة التهابية.