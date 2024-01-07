مخالفات النقل البحري بمكة تعادل 4 مناطق

ارتفعت مخالفات النقل البري الشهر الماضي 100%، بإجمالي 36.977 ألف مخالفة، منها 36.896 ألفًا مخالفات النقل البري، مقابل تسجيل 81 مخالفة في أنشطة النقل البحري، في وقت بلغت عمليات الفحص 249.039 عملية، منها 239.196 فحصًا للنقل البري، مقابل 9840 فحصًا للنقل البحري، و3 عمليات فحص للنقل السككي.

36 ألف مخالفة

كشفت الهيئة العامة للنقل، أن مخالفات النقل في شهر ديسمبر الماضي بلغت 36.977 ألف مخالفة، منها 36.896 ألف مخالفة للنقل البري، و81 مخالفة للنقل البحري، إلى جانب مباشرة 249.039 ألف عملية فحص، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

3 مخالفات

تمثلت أبرز المخالفات المرصودة في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل ببطاقة ملغية، وعدم وجود وثيقة مقل للبضاعة، وبلغ معدل امتثال النقل البري 92%، مقابل 99% امتثال النقل البحري، و100% امتثال النقل السككي.

28% مكة

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات 10.221 آلاف مخالفة بـ28%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 8801 مخالفة بـ24%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 5533 مخالفة بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 3419 مخالفة بـ9%، وجازان خامسا، بإجمالي 1763 مخالفة بـ5%، كما تصدرت مكة المكرمة مخالفات النقل البحري بـ56%، وحلت جازان ثانيا بـ17%، وتساوت الشرقية والمدينة المنورة ثالثا بـ16%، وعسير رابعا بـ7%، فيما خلت بقية المناطق من مخالفات النقل البحري وحصدت صفر مخالفات.

مخالفات وامتثال

%100 مخالفات النقل البري

36.977 ألفا مخالفات مرصودة

36.896 ألفا مخالفات البري

81 مخالفات البحري

249 ألف عملية فحص منفذة

3 مخالفات مرصودة

%100 امتثال السككي

%99 امتثال البحري

%92 امتثال البري

أكثر مخالفات النقل البري

مكة المكرمة: 28%

الرياض: 24%

الشرقية: 15%

المدينة المنورة: 9%

جازان: 5%

الأكثر مخالفات للنقل البحري

مكة المكرمة: 56%

جازان: 17%

الشرقية: 16%

المدينة: 16%

عسير: 7%