دمج أكثر من فصل دراسي في كتاب واحد

وأوضح الاستبيان أن دمج كتب الفصول المدرسية الثلاثة يسهل عملية المراجعة والوصول للمعلومات، ووصفته بأنه مناسب في حال لم يلزم المعلم الطلاب بإحضار الكتب في كل حصة، وفي حال وزع جدول الحصص الدراسية بطريقة مدروسة يخفف من وزن الحقيبة المدرسية، فضلا عن الحد من مشكلة هدر الوقت في عمليات تسليم الكتب بداية كل فصل دراسي.
محاور للكتب الرقمية
- تقدم بصيغة PDF ويمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت
- تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة
- تصلح لتكون بديًلا مناسبًا للكتاب الورقي المطبوع
- تساعد على حل مشكلة حجم الكتب الورقية وزيادة وزن الحقيبة المدرسية
- تسمح للطلاب بإحضار أجهزتهم الإلكترونية
- تعتبر أكثر جاذبية لطلاب الجيل الحالي
الكتب المدرسية المطبوعة
• يطلب المعلم إحضار الكتب المطبوعة ليتمكن من حل التمارين أثناء الحصص
• يتمكن الطالب من متابعة المعلم أثناء الشرح
• اقتراح بتخصيص مكان ملائم لإبقاء بعض الكتب بالمدرسة
• الحاجة للكتاب المطبوع للمذاكرة والاستذكار فقط ولا ضرورة لإحضاره بالمدرسة
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