العمليات المشتركة تضبط 75 منشأة تجارية مخالفة بأحياء وسط الرياض

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت عن ضبط 15 عاملًا مخالفًا، ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من المخلفات، و5,500 كيلو جرام خضار وفواكه سلمت لجمعيات خيرية، إضافة إلى إزالة 190 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، إشعار 75 محلًا مخالفًا بالمراجعة.
وأشارت إلى أن الغرفة المشتركة أغلقت أيضًا 32 محلًا تعمل بلا تراخيص، مصادرة أدوات حلاقة في موقع مخالف، إضافة إلى ضبط وحجز 82 مركبة مخالفة، 27 منها تنتهك الأرصفة، 43 أخرى محملة بالبضائع، فيما تنتظر الغرامات الرادعة المركبات المخالفة، وذوي العلاقة.
يذكر أن غرفة العمليات المشتركة التي وجه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعمل بمشاركة 15 جهة حكومية، على معالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، وإيجاد حلول عاجلة لمخالفات العمالة، السلوكيات غير النظامية.
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