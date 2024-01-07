واستعرض الأمير سعود الأعمال التي جرى تنفيذها لإزالة الأحياء العشوائية بجدة والبالغ عددها 32 حياً عشوائياً، والرامية لتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على الأصعدة كافة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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