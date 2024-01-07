نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بجدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة، اجتماع اللجنة التنفيذية لإزالة الأحياء العشوائيات بجدة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الأمير سعود الأعمال التي جرى تنفيذها لإزالة الأحياء العشوائية بجدة والبالغ عددها 32 حياً عشوائياً، والرامية لتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على الأصعدة كافة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.