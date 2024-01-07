انت الان تتابع "لدينا وباء من التسريبات".. "نتنياهو" يطالب بإخضاع الوزراء لاختبار كشف الكذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 6:03 مساءً

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، بإخضاع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي، لاختبارات كشف الكذب. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "نتنياهو" أعلن أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات للخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب. وأضافت أن "نتنياهو" أرجع قراره إلى مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، قائلاً : "لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا". وتأتي تصريحات "نتنياهو"، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

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