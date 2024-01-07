درجات علمية مخصصة ذاتيا بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، برنامج «الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا» لطالبات مرحلة البكالوريوس، متضمنا 6 تخصصات أكاديمية فرعية.

ويمكن هذا البرنامج الطالبات من التسجيل والالتحاق اختياريا بتخصص أكاديمي إضافي تزامنا مع البرنامج الرئيس في الجامعة وفق أطر تنظيمية، وتتضمن التخصصات الفرعية المستحدثة، تخصص (الابتكار وريادة الأعمال) الذي تطرحه كلية إدارة الأعمال، وتخصص (الزكاة والضريبة) الذي تطرحه كلية القانون، وتخصص (الأمن السيبراني) الذي تطرحه كلية علوم الحاسب والمعلومات.

وتشمل التخصصات الفرعية المستحدثة (كتابة المحتوى الإبداعي) الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتخصص (الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية) الذي تقدمه كلية اللغات، إضافة إلى تخصص (الإعلام الجماهيري) الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتهدف «الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا» إلى مواكبة التوجهات العالمية في التوجه نحو الدراسات البينية، وتوسيع فرص التوظيف لخريجات الجامعة، وتطوير المهارات المهنية للطالبات في مجالات مختلفة، علاوة على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من الكفاءات والقدرات متعددة التخصصات؛ لزيادة القدرة التنافسية لخريجات الجامعة، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.