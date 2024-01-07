شكرا لقرائتكم خبر معرض «فنون الطهي» المتنقل يعرف بروايات الأطباق الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة فنون الطهي بمدينة تبوك أمس فعاليات المعرض المتنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية، في جولته الرابعة لينتقل بعدها في جولته الخامسة إلى منطقة الجوف.

وقدم المعرض التفاعلي المتنقل على مدى 5 أيام في كل من الحكير مول وتبوك بارك، محتوى يعرف المستهدفين بمبادرة «روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق»، وكذلك بالطبق الوطني «الجريش»، والحلوى الوطنية «المقشوش» عبر جملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة وعروض للطهي الحي التي تمكن الزوار من مشاهدة تحضير الأطباق الوطنية، إضافة إلى ألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيل تعليمي للطهي التقليدي التراثي.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وإيجاد تجربة استثنائية لزوار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.

يذكر أن المعرض المتنقل بدأ رحلته من مدينة الرياض مع نهاية نوفمبر الماضي، وانتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة ومن ثم المدينة المنورة واختتم جولته بمدينة تبوك أمس.