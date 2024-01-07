جلسة وزارية وحلول وتقنيات مبتكرة للاستثمار بقطاع الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل اليوم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 8 - 11 يناير في جدة سوبر دوم.

وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن المؤتمر سيوفر العديد من الفرص النوعية لقطاع الأعمال التي تثري تجربة ضيوف الرحمن، حيث يلتقي المهتمون في قطاع الحج والعمرة من داخل المملكة و80 دولة من حول العالم؛ للاطلاع على المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع المميزة، والاستثمار في حلول وتقنيات مبتكرة، تعكس التطور الذي يشهده قطاع الحج والعمرة في المملكة.

وأكد أن التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة، تهدف إلى تحسين تجارب ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار عبر تقديم خدمات للقادمين من أنحاء العالم، وذلك عبر إطلاق خدمات وتقنيات مبتكرة، تسهم في تسهيل أداء النسك ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتتضافر جهود وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لإطلاق نسخة هذا العام تحت شعار «الطريق إلى النسك، لتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات، حيث يشارك عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة، إضافة إلى الاطلاع على أكبر تجمع للمبتكرين ورواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي، لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار المبتكرة، وعقد الشراكات في مختلف القطاعات التي ستسهم في تحسين رحلة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

ويشارك وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في الجلسة الحوارية الوزارية، مع عدد من الوزراء، وهم: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، للحديث عن الجهود التي تقدمها المملكة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وعلى صعيد متصل وفي لقاء خاص، يتحدث وزير الحج والعمرة في جلسة حوارية مع عدد من المتحدثين عن دور الوزارة في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.

ويحفل المؤتمر بجلسات وورش عمل لمناقشة مواضيع مثل الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة، وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.

أبرز أهداف المؤتمر:

توفير فرص تنافسية عدة لقطاع الأعمال.

التشجيع على الريادة والابتكار.

إبراز الحاجة الماسة لتحفيز التعاون بين القطاعات والأنشطة ذات العلاقة.

إيجاد حلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع.

الاستفادة من التحول التقني الذي تعيشه المملكة.

تبني حلول الذكاء الاصطناعي.

يشارك في المعرض المصاحب:

200 جهة عارضة تتنوع ما بين: