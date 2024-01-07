شكرا لقرائتكم خبر شعراء يصدحون بقصائدهم ونقاد يناظرون السينمائيين في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل «مهرجان الكتاب والقراء» الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، برنامجه الثقافي أمس بإقامة فعاليتين منبريتين، هما أمسية شعرية ومناظرة أدبية فنية.

وشارك في الأمسية الشعراء إبراهيم الألمعي، وطارق صميلي، وعبدالله العنزي، إضافة إلى الشاعر السوداني محمد عبدالباري، وسط حضور ملأ صالة الأمسية.

وألقى الألمعي عددا من القصائد من بينها «شياطين الشعر» و«وا فاطمة»، و«الشاعرة»، فيما ألقى الشاعر محمد عبدالباري قصيدة الحمامة، وحب مصاب بالسفر، وقصة أندلسان، وأنا مرهق، واختتم قصائده بقصيدة النسخة الثانية من الغريب.

من جهته قدم الشاعر طارق صميلي عددا من القصائد، بدأها بقصيدة لذة الخطأ، ثم موجز لهزائم آذار، ومن حديث النبع، في حين اختتم الأمسية الشعرية الشاعر عبدالله العنزي، الذي ألقى عددا من القصائد منها قصيدة المسافات حنين ومواجد، وقصيدة ممكن النايات.

وفي الفعالية الثانية كانت مناظرة أدبية وفنية بين نقاد وأدباء وسينمائيين تحت عنوان «الأدب والفن.. أيهما جنى على الآخر؟»، وضمت فريقين؛ الأول فريق الأدب؛ وفيه الشاعر والروائي الدكتور شتيوي الغيثي، والناقد السينمائي أحمد العياد، والناقد السينمائي فراس الماضي، فيما ضم فريق السينما الممثل والمنتج عبدالعزيز المزيني، والكاتبة والمخرجة ورئيسة جمعية السينما السعودية هناء العمير، ومؤسسة منصة «ميم» السينمائية مها سلطان، وأدار المناظرة الإعلامي وصانع المحتوى محمد بازيد.