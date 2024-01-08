تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن كمية السعرات الحرارية في وجبة "البيك حراق".. ويوضح كيفية التخلص منها

صحيفة الخليج 365: كشف مختص التغذية وصانع المحتوى وليد الشعيبي كمية السعرات الحرارية في وجبة "البيك حراق"، والتي تتكون من 4 قطع دجاج وبطاطس وحمص وخبز وصلصة ثوم.

البيك حراق وقال خلال مقطع فيديو:" حسب شركة البيك فإن السعرات الحرارية في هذه الوجبة جاءت على النحو التالي :" يحتوي صدر الدجاج على 370 سعر حراري، وفخذ الدجاج يحتوي على 271 سعر حراري، والساق يحتوي على 125 سعر حراري والجناح يحتوي على 97 سعر حراري"٠

إجمالي السعرات الحرارية وأردف:" البطاطس تحتوي على 308 سعر حراري، وقطعتي خبز تحتويان على 376 سعر حراري، وصلصة الثوم تحتوي على 86 سعر حراري والحمص 224 سعر حراري "، لافتا إلى أن إجمالي السعرات 1857سعر حراري.