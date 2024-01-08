تراند اليوم : بالفيديو: القبض على أحد الإثيوبيين الهاربين المتهمين بقتل الشاب محمد السبيعي

صحيفة الخليج 365: حصلت صحيفة الخليج 365 على مقطع فيديو وثق لحظة القبض على أحد الهاربين الإثيوبيين المتهمين بقتل الشاب محمد السبيعي في منطقة بني الحارث ، وجاري البحث عن المطلوب الثاني.

ضبط المتهم

وأظهر الفيديو أشخاص يصطحبون المتهم بعد ضبطه لتسلميه للجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تاجر مخدرات

وكان والد المجني، قال في وقت سابق، إن ابنه أمسك تاجر مخدرات وأبلغ الشرطة، فيما قام أحد أفراد العصابة الذي كان في الجبل بإطلاق النار على ابنه من سلاح رشاش كلاشنكوف وقتله، ولاذوا بالفرار.

بيان أمني

الجدير بالذكر، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق، أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

جنسية إثيوبية

وتداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد أن المتهمين شخصان من الجنسية الإثيوبية، وقاموا بنشر صور المتهمين، وأوضحوا أن أحدهما يعرج.