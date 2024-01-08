تراند اليوم : بعد القبض عليه.. شاهد.. لحظة تسليم الإثيوبي الهارب المتهم بقتل الشاب محمد السبيعي لقسم الشرطة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو جديد لحظة تسليم الإثيوبي الهارب المتهم بقتل الشاب محمد السبيعي لمركز شرطة قيا في بني الحارث.

وأظهر الفيديو تواجد عدد من المواطنين أمام قسم الشرطة، لتسليم المتهم بعدما تمكنوا من ضبطه في منطقة بني الحارث.

وجاري البحث عن متهم آخر تورط في ارتكاب واقعة قتل المجني عليه، بعدما أطلق أحدهما النار عليه من سلاح رشاش كلاشنكوف.

بيان أمني

الجدير بالذكر، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق، أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.