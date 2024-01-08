حوادث قاتلة بطريق الموت الدولي

يشهد الطريق الدولي والممتد من منفذ الخضراء حتى مجمع السلام بمحافظة خباش بمنطقة نجران، حوادث مميتة بشكل مستمر، إذ يفتقد للإنارة والمطبات الاصطناعية كما يفتقد لجسور مشاة فضلا عن غياب الحواجز الجانبية، كما يشهد وبشكل مستمر عمليات عكس سير لكثير من قائدي المركبات مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث نتج عنها العديد من الوفيات خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية، فيما طالب الأهالي بالتدخل السريع والعاجل لإيجاد حلول عاجلة لدرء خطر طريق الموت حسب وصفهم.

الجهة المختصة

من جانبها أكدت بلدية محافظة خباش أنها أحالت ما تم ملاحظته حول الطريق إلى الجهة المختصة وهي الشؤون الفنية والتي بدورها أحالت المعاملة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بينما أفادت الهيئة العامة للطرق أن الطريق خارج اختصاصها.

وفيات بالجملة

من جهته عبر المواطن حسن آل منصور عن بالغ حزنه بعد أن فقد أحد أقاربه نتيجة حادث مأساوي بالطريق، وكذلك فقد أحد العمالة لنفس السبب وخلال اليومين الماضيين دخل أحد أقاربه للعناية المركزة في وضع حرج نتيجة حادث جسيم بنفس الطريق، كما توفي اثنان من العمال في وقت سابق نتيجة حادث مماثل وحادث دهس لآخر، وأفاد بأنه ناشد مرارا العديد من الجهات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة مطالبا بإنارة الطريق وتشبيك جوانبه وعمل جسور مشاة وعيون قطط لجوانب الطريق وتكثيف الدوريات لمخالفة البعض السير عمدا.

نقص الخدمات

قال المواطنون يحيى صالح وحمدان ومحمد اليامي، إن الحديث يطول عن الحوادث المأساوية التي يشدها الطريق الدولي الممتد من منفذ الخضراء حتى محافظة خباش إذ تنقصه الكثير من الخدمات المهمة رغم بساطتها، مشيرين إلى أن مستخدم الطريق لا يعلم من القادم ومن المغادر لكثرة عمليات عكس السير المتكررة، مشددين على ضرورة وجود مناطق لعبور المشاة وإنارة الطريق وتهيئته بشكل جيد ومناسب أسوة بالطرق الأخرى المماثلة.